Суды впервые начали рассматривать дела против физлиц-иноагентов

Российские суды приняли к производству первые административные дела, заведенные в отношении физических лиц, которых признали иностранными агентами. На новую практику обратил внимание в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Протоколы на членов списка физлиц-иноагентов составили против Михаила Ходорковского*, Гарри Каспарова** и Евгения Киселева***. Им вменяют статью 19.7.5-4 КоАП (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Все трое не маркировали свои публичные сообщения после признания иноагентами.

Заседания назначены на декабрь. Фигурантам дел, в настоящее время находящимся за пределами России, грозят штрафы от 10 до 30 тысяч рублей.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес Евгения Киселева в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента