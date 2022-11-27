На Красной площади задержали противницу новейшего законодательства о ЛГБТ

В Москве задержали активистку Екатерину Рогову, вышедшую на Красную площадь с протестным плакатом, передает издание Sota. Участница одиночного пикета продемонстрировала свое несогласие с политикой, которая в последние недели проводится в отношении ЛГБТ-сообщества и так называемой ЛГБТ-пропаганды.

На плакате у Роговой было написано то, что она человек, а не пропаганда. В отделе полиции на нее составили протокол по "митинговой" ч.5 ст.20.2 КоАП. Возбужденное дело не грозит пикетчице административным арестом.

Напомним, что Госдума приняла закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в четверг. Авторами законопроекта стали более трехсот депутатов. За распространение материалов, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения", граждан будут вправе штрафовать на суммы от 50 до 400 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а юрлиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей.