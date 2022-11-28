В Смольном определили порядок освобождения мобилизованных от пеней за платежи по ЖКХ

Правительство Петербурга подготовило проект постановления, в котором прописано, как отправившимся в армию по мобилизации или членам их семей получить освобождение от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг и капитального ремонта. Документ опубликован на сайте Смольного.

После заключения контракта призванный на военную службу гражданин или члены его семьи должны обратиться с заявлением к управляющей компании, Фонду капитального ремонта, "Невскому экологическому оператору" и (или) другим лицам, предоставляющим услуги.

Предоставить им нужно будет также свидетельства о рождении детей, о заключении и расторжении брака, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации.

Подать заявление можно будет не только на бумаге, но и в электронном формате. Форму заявлений предстоит разработать жилищному комитету.

Льготы начнут действовать со дня призыва на военную службу, но не ранее 7 октября, когда вступил в силу федеральный закон, запрещающий взимать пени по ЖКХ с мобилизованных и членов их семей.

При прекращении действия контракта мобилизованные или члены их семей обязаны оперативно уведомить об этом поставщиков коммунальных услуг, Фонд капитального ремонта и другие лица.

Проект Смольного будет проходить антикоррупционную экспертизу до 8 декабря.