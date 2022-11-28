ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:50

В Смольном определили порядок освобождения мобилизованных от пеней за платежи по ЖКХ

фото ЗакС политика В Смольном определили порядок освобождения мобилизованных от пеней за платежи по ЖКХ

Правительство Петербурга подготовило проект постановления, в котором прописано, как отправившимся в армию по мобилизации или членам их семей получить освобождение от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг и капитального ремонта. Документ опубликован на сайте Смольного.

После заключения контракта призванный на военную службу гражданин или члены его семьи должны обратиться с заявлением к управляющей компании, Фонду капитального ремонта, "Невскому экологическому оператору" и (или) другим лицам, предоставляющим услуги.

Предоставить им нужно будет также свидетельства о рождении детей, о заключении и расторжении брака, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации.

Подать заявление можно будет не только на бумаге, но и в электронном формате. Форму заявлений предстоит разработать жилищному комитету. 

Льготы начнут действовать со дня призыва на военную службу, но не ранее 7 октября, когда вступил в силу федеральный закон, запрещающий взимать пени по ЖКХ с мобилизованных и членов их семей.

При прекращении действия контракта мобилизованные или члены их семей обязаны оперативно уведомить об этом поставщиков коммунальных услуг, Фонд капитального ремонта и другие лица.

Проект Смольного будет проходить антикоррупционную экспертизу до 8 декабря.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама