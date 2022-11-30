Российский суд впервые признал незаконным призыв по частичной мобилизации

В России впервые отменили призыв в рамках частичной мобилизации, что случилось 30 ноября в Гатчинском суде Ленобласти. О прецедентном юридическом решении в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Суд встал на сторону Павла Мушуманского, который до объявления 21 сентября президентом частичной мобилизации проходил альтернативную гражданскую службу. С нее молодого человека перевели в войсковую часть, с чем и был связан иск: призывник хотел и дальше проходить АГС, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

До рассмотрения дела по существу суд приостановил назначенную военкоматом мобилизацию, а во вторник 30 ноября принял решение в пользу Мушуманского.