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Новости 15:37

"Дождь"* уволил ведущего после высказываний о помощи мобилизованным

фото ЗакС политика "Дождь"* уволил ведущего после высказываний о помощи мобилизованным

Глава информационной службы "Дождя"* Екатерина Котрикадзе** сообщила в эфире, что журналист Алексей Коростелев больше не сотрудничает с ее телеканалом.

Накануне Коростелев рассказал о том, что его редакция якобы помогла россиянам, призванным по частичной мобилизации в зону СВО, с одеждой и "элементарными удобствами". Позже информацию, данную ведущим и корреспондентом канала, опроверг главный редактор Тихон Дзядко***.

"Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии", - написал он в собственном Telegram-канале.

Дзядко*** добавил, что введший в заблуждение зрителей рассказ коллеги уже удален из записи эфира.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

**Минюст внес Екатерину Котрикадзе в реестр иноагентов

***Минюст внес Тихона Дзядко в реестр иноагентов

фото: телеканал Дождь* / YouTube (скриншот)


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