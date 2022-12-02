Против бывшего вологодского депутата Доможирова завели дело о фейках про армию

Объявление в розыск бывшего депутата Заксобрания Вологодской области Евгения Доможирова связано с возбуждением против него дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает медиапроект SotaVision, редакцию которого Доможиров возглавляет, со ссылкой на сотрудника регионального управления Следственного комитета Николая Шилова.

Фигурант дела также известен как основатель общественно-политического движения "Вместе". С начала военной спецоперации на Украине на Доможирова успели завести целых пять дел о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и привлечь к административной ответственности из-за пацифистской акции. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.