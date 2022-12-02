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Новости 17:05

Суд отклонил жалобу Яшина* на присвоение ему статуса иноагента

фото ЗакС политика Суд отклонил жалобу Яшина* на присвоение ему статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил жалобу политика Ильи Яшина*, который пытался оспорить внесение себя в реестр иностранных агентов. Как передает издание Sota, зарубежным финансированием была признана монетизация его YouTube-канала. Защита Яшина* осталась не удовлетворена таким объяснением. Адвокаты указали, что деньги от рекламы пришли из Ирландии, тогда как Минюст считает политика лицом, действующим в интересах Украины.

"Эти деньги получались абсолютно легально мной как ИП. Со всех этих денег были уплачены налоги. Все блогеры, которые сотрудничают с YouTube и Google, превращаются в иностранных агентов?", - спрашивал на суде истец.

Представитель Минюста заявил, что ведомство считает деньги от YouTube использованными для финансирования Украины.

Отметим, что с лета оппозиционер находится в следственном изоляторе: уголовное дело о фейках про армию (ст. 207.3 УК) завели после ролика, посвященного событиям в Буче и Ирпене. Ему грозит до десяти лет колонии.

*Минюст внес Илью Яшина в реестр иноагентов


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