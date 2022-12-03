Из редакции "Дождя"* в знак протеста уволились двое журналистов

Расторжение трудового договора с телеведущим Алексеем Коростелевым, инициированное руководством канала "Дождь"*, повлекло за собой увольнения в знак протеста.

За прошедшие сутки прекратить сотрудничать с каналом решили Маргарита Лютова и Владимир Роменский**. Лютова в обоснование своего жеста солидарности заявила, что каждый человек имеет право на ошибку. Роменский** высказался иначе.

"Сам в полной мере несу ответственность за тот выпуск. Сидел на ухе шеф-редактором. Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю", - написал он в своем аккаунте в социальной сети.

Напомним, что Коростелева уволили после высказываний в прямом эфире о якобы имевшей место поддержке "Дождем" мобилизованных для участия в военной спецоперации россиян. Высказывания телеведущего были опровергнуты руководством канала, которое сочло их неприемлемыми.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

**Минюст внес Владимира Роменского в реестр иноагентов

фото: Телеканал Дождь* / YouTube (скриншот)