Из редакции "Дождя"* в знак протеста уволились двое журналистов

Расторжение трудового договора с телеведущим Алексеем Коростелевым, инициированное руководством канала "Дождь"*, повлекло за собой увольнения в знак протеста.
За прошедшие сутки прекратить сотрудничать с каналом решили Маргарита Лютова и Владимир Роменский**. Лютова в обоснование своего жеста солидарности заявила, что каждый человек имеет право на ошибку. Роменский** высказался иначе.
"Сам в полной мере несу ответственность за тот выпуск. Сидел на ухе шеф-редактором. Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю", - написал он в своем аккаунте в социальной сети.
Напомним, что Коростелева уволили после высказываний в прямом эфире о якобы имевшей место поддержке "Дождем" мобилизованных для участия в военной спецоперации россиян. Высказывания телеведущего были опровергнуты руководством канала, которое сочло их неприемлемыми.
*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр иноагентов
**Минюст внес Владимира Роменского в реестр иноагентов