Телеканал "Дождь"* продолжит своё вещание в Латвии

Главный редактор базирующегося в Латвии "Дождя"* Тихон Дзядко** известил, что телеканал продолжит своё вещание в республике, при этом ряд сотрудников объявил об увольнении, передаёт РИА Новости.

Дзядко* подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация о переезде телеканала в Грузию не является достоверной.

Ранее власти Латвии оштрафовали "Дождь"* из-за упоминания в эфире пророссийского словосочетания, которое по случайности допустил журналист Алексей Коростелёв. После этого телеканал прекратил с ним своё сотрудничество.

Из-за этого в знак солидарности с Коростелёвым с "Дождя"* ушли ещё двое его коллег — Маргарита Лютова и Владимир Роменский***.

*Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

**Минюст внёс Тихона Дзядко в реестр иноагентов

***Минюст внёс Владимира Роменского в реестр иноагентов