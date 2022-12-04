Телеканал "Дождь"* продолжит своё вещание в Латвии

Главный редактор базирующегося в Латвии "Дождя"* Тихон Дзядко** известил, что телеканал продолжит своё вещание в республике, при этом ряд сотрудников объявил об увольнении, передаёт РИА Новости.
Дзядко* подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация о переезде телеканала в Грузию не является достоверной.
Ранее власти Латвии оштрафовали "Дождь"* из-за упоминания в эфире пророссийского словосочетания, которое по случайности допустил журналист Алексей Коростелёв. После этого телеканал прекратил с ним своё сотрудничество.
Из-за этого в знак солидарности с Коростелёвым с "Дождя"* ушли ещё двое его коллег — Маргарита Лютова и Владимир Роменский***.
*Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр иноагентов
**Минюст внёс Тихона Дзядко в реестр иноагентов
***Минюст внёс Владимира Роменского в реестр иноагентов