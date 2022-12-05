Фургал прекратил голодовку после выполнения некоторых его требований

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Московского областного суда 5 декабря объявил о прекращении голодовки, передает SOTAvision. Он связал это с выполнением ряда поставленных им условий.

Речь идет о согласии судьи Геннадия Цоя провести допрос четырех свидетелей по делу Фургала в режиме видеосвязи. Заседание с их участием назначено на 14 декабря.

О голодовке Фургала стало известно 23 ноября, ее причиной стали действия судьи, отказавшего защите в праве на дополнительный допрос свидетелей по делу. Это означало фактическое завершение представления доказательств со стороны адвокатов, несмотря на то, что у той еще имелись ходатайства.

Фургал был задержан в июле 2020 года, он обвиняется в организации убийств бизнесменов (пп. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В его поддержку жители Хабаровска на протяжении нескольких месяцев устраивали протесты. В июне ему вызывали скорую помощь на заседание суда из-за ухудшившегося самочувствия.

Сегодня же гособвинение в Мосгорсуде запросило пожизненные сроки для экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца, обвиняемых в организации убийств двоих человек и хищении газа на сумму более 4,4 миллиарда рублей.