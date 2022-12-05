Первым оштрафованным физлицом-иноагентом в России стал Максим Кац*

Политик и блогер Максим Кац* стал первым в России человеком в статусе физического лица, признанного иноагентом, которого привлекли к ответственности за отсутствие "иноагентской" маркировки. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Хорошевский суд Москвы назначил видеоблогеру штраф в размере 15 тысяч рублей, установив, что тот не помечает должным образом свой контент в Telegram- и YouTube-каналах. К нему применили статью 19.7.5-4 КоАП (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Отметим, что Кац* после начала военной спецоперации эмигрировал в Израиль.

*Минюст внес Максима Каца в реестр иноагентов