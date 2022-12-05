Путин подписал закон о федеральном бюджете

Президент Владимир Путин подписал 5 декабря законы о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также о величине прожиточного минимума в 2023 году и о заморозке накопительной части пенсии до 2025 года. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что бюджет в следующие три года будет дефицитным. Его доходы в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей, в 2024-м — 27,24 триллиона рублей, в 2025-м — 27,98 триллиона рублей. Что касается расходов, то они составят 29,056 триллиона, 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.

Дефицит бюджета должен будет постепенно снижаться от 2 % ВВП в 2023 году до 1,4 % ВВП в 2024 году и до 0,7 % в 2025 году.

Закон о прожиточном минимуме на 2023 год в России устанавливает его величину на уровне 14 375 рублей. При этом для трудоспособного населения он составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, а для несовершеннолетних — 13 944 рубля.

Что касается заморозки накопительной части пенсии, то своим указом Путин продлил ее до 2025 года.