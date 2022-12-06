"Дождь"* лишили лицензии на вещание в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение лишить телеканал "Дождь"* лицензии на вещание в стране.

"Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убеждён, что руководство "Дождя"* не понимает и не осознает значимости и серьёзности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", — заявил глава совета Ивар Аболиньш, чьи слова приводит РБК.

Уточняется также, что свою работу "Дождь"* должен прекратить 8 декабря.

Ещё в воскресенье, 4 декабря, сообщалось, что телеканал сможет продолжить вещание в республике.

Ранее латвийские власти оштрафовали "Дождь"* на 10 тысяч евро из-за демонстрации карты с российским Крымом, а также из-за того, что ведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире по случайности назвал армию РФ "нашей". После этого телеканал прекратил с ним сотрудничество. В знак солидарности с коллегой "Дождь"* покинули Маргарита Лютова, Владимир Роменский** и Дарина Лукутина.

*Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

**Минюст внёс Владимира Роменского в реестр иноагентов