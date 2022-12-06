Гендиректор "Дождя"*: Будем получать новую лицензию на вещание в другой стране

Генеральный директор "Дождя"* Наталья Синдеева** сообщила, что после отзыва лицензии на вещание в Латвии редакция будет искать страну, которая согласится выдать телеканалу новую. Заявление прозвучало в разговоре с РБК.

"Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране", — рассказала Синдеева**.

Ранее во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвал у "Дождя"* лицензию на вещание.

Ранее власти страны взыскали с "Дождя"* 10 тысяч евро штрафа из-за демонстрации карты с российским Крымом, а также из-за того, что ведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире по случайности назвал армию РФ "нашей". После этого телеканал прекратил с ним сотрудничество. В знак солидарности с коллегой "Дождь"* покинули несколько сотрудников.

*Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

**Минюст внёс Наталью Синдееву в реестр иноагентов