Ведущий "Рен-ТВ" получит многомиллионный грант на лекции о происходящем на Украине

Президентский фонд культурных инициатив решил предоставить многомиллионный грант ведущему передачи на телеканале "Рен-ТВ" на проведение лекций о боевых действиях на Украине, пишет "Медуза"*.

Деньги в размере 7,5 млн рублей получит ведущий программы "Военная тайна" Игорь Прокопенко. Ему необходимо будет до конца февраля прочитать цикл лекций о военной спецоперации в пяти российских городах. Уточняется, что два выступления он уже провёл.

Во время своей лекций Прокопенко должен указать слушателям на "правильные ориентиры" и помочь им перестать "формировать свое представление из ложно-транслируемых идей". Цель выступлений ведущего "Рен-ТВ" обозначена как "формирование и усиление в обществе уважительного отношения к России и ее истории".

"Медуза"* сообщает также, что на данный момент Президентский фонд рассматривает ещё одну заявку Прокопенко. Он желает получить ещё 21 млн рублей на проведение своих лекций.

*Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента