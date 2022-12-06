Основательница "Дождя"* попросила вернуться покинувших канал журналистов

Генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева** обратилась к бывшим сотрудникам с просьбой вернуться обратно. Увольнение ведущего Алексея Коростелева она назвала ошибкой и попросила у него прощения.

"Мы за ошибку уволили Лешу [Коростелева]. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть, мы сделали ужасное", — заявила Синдеева** в видеоролике, опубликованном в ее Telegram-канале.

В своем монологе основательница "Дождя"* отмела возможные замечания о том, что увольнение Коростелева преследовало цель сохранения СМИ. "А как этому телеканалу дальше жить? — задалась она вопросом. — Как дальше телеканалу идти дальше в будущее, если мы совершили подлость, это, конечно, подлость по отношению к человеку, который с нами".

"Телеканал только потому и жив был, что он не предавал никогда. Поэтому, Леш, Рит [Маргарита Лютова — ЗАКС.Ру], Роменский***, ребята, возвращайтесь на "Дождь"*. Это была ошибка и никакого злого умысла, была очень плохая ошибка", — повторила Синдеева**.

Гендиректор канала также отметила, что ее позиция может встретить непонимание со стороны других сотрудников. "У вас есть полное право вести себя так, как вы считаете нужным, но я себя могу вести только так", — добавила она.

Ранее стало известно о лишении "Дождя"* лицензии на вещание в Латвии. За несколько жней до этого разразился скандал, связанный со словами ведущего Алексея Коростелева в эфире о том, что редакция канала будто бы помогла российским мобилизованным одеждой и "элементарными удобствами". Сама Синдеева прокомментировала изъятие лицензии сообщением о планах получить право на вещание в другой стране, а пока работать через YouTube.

*Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

**Минюст внёс Наталью Синдееву в реестр иноагентов

***Минюст внёс Владимира Роменского в реестр иноагентов

Фото: скриншот из Telegram-канала Натальи Синдеевой**