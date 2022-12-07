Оспаривавший печать "Склонен к предательству, лжи и обману" десантник выиграл суд

В Москве 2-й Западный окружной военный суд встал на сторону бывшего рязанского военнослужащего Захара Кукареко, который оспаривал поставленную ему в военный билет печать с текстом "Склонен к предательству, лжи и обману". Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Таким образом, были объявлены вне закона действия руководства военной части 4150, которое суд обязал выдать истцу новый билет.

Печать появилась после отказа Кукареко участвовать в военной спецоперации на Украине. Из-за обнаружившихся секретных сведений в деле его рассмотрение перенесли из Рязанского гарнизонного военного суда в столицу.

Жалобы на проставление в документах компрометирующих печатей участились нынешним летом, отмечает Чиков, после чего сошли на нет.