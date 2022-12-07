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Новости 13:41

Дважды оштрафованного за "дискредитацию армии" учителя из Коми снова задержали

фото ЗакС политика Дважды оштрафованного за "дискредитацию армии" учителя из Коми снова задержали

В республике Коми силовики задержали педагога Никиту Тушканова, передает издание Sota со ссылкой на местные паблики. Ранее его дважды привлекали к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии). 

Кроме того, после неоднократно высказанной учителем в интернете критики военной спецоперации на Украине по требованию Генпрокуратуры накануне его аккаунт "ВКонтакте" заблокировали.

По некоторым данным, на этот раз задержание может быть продиктовано возбуждением уголовных дел о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). 


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