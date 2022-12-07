"Не хочу встречать день рождения в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии": Быков* отменил творческий вечер в Риге

Писатель Дмитрий Быков* решил отменить творческий вечер в Риге, который он ежегодно проводил в столице Латвии 20 декабря, в свой день рождения. Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала "Ходорковский LIVE"**.

"И это [отмена вечера] не знак солидарности с "Дождем"***, хотя с "Дождем"*** я солидарен. Это чистая прагматика. Я не хочу встречать день рождения в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии. Не хочу отмечать свой день рождения там, потому что как встретишь, так и проведешь", – высказался Быков*.

Во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвал у "Дождя"* лицензию на вещание.

Ранее власти страны взыскали с "Дождя"*** 10 тысяч евро штрафа из-за демонстрации карты с российским Крымом, а также из-за того, что ведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире по случайности назвал армию РФ "нашей". После этого телеканал прекратил с ним сотрудничество. В знак солидарности с коллегой "Дождь"*** покинули несколько сотрудников.

Накануне основательница телеканала Наталья Синдеева**** записала эмоциональное сообщение, в котором попросила всех уволившихся сотрудников вернуться назад.

*Минюст внёс Дмитрия Быкова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс Михаила Ходорковского в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внёс телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

****Минюст внёс Наталью Синдееву в реестр иноагентов