Столичному мундепу Кетеван Хараидзе запросили шесть лет колонии

Государственное обвинение запросило для депутата Тверского округа Москвы Кетеван Хараидзе шесть лет колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей, передает издание Sota. С июня прошлого года она проходит по делу о мошенничестве (ст.159 УК).

По версии следствия, мундеп препятствовала вводу в эксплуатацию одного из зданий на своей избирательной территории и вымогала деньги за перемену своей позиции.

Первый месяц после задержания Хараидзе провела в СИЗО, после чего ее перевели под домашний арест. Не имея возможности пользоваться интернетом, нынешней осенью она смогла вновь победить на выборах в своем округе. В новейших заседаниях совета ей не позволили участвовать даже дистанционно.