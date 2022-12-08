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Новости 16:06

Столичному мундепу Кетеван Хараидзе запросили шесть лет колонии

фото ЗакС политика Столичному мундепу Кетеван Хараидзе запросили шесть лет колонии

Государственное обвинение запросило для депутата Тверского округа Москвы Кетеван Хараидзе шесть лет колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей, передает издание Sota. С июня прошлого года она проходит по делу о мошенничестве (ст.159 УК).

По версии следствия, мундеп препятствовала вводу в эксплуатацию одного из зданий на своей избирательной территории и вымогала деньги за перемену своей позиции.

Первый месяц после задержания Хараидзе провела в СИЗО, после чего ее перевели под домашний арест. Не имея возможности пользоваться интернетом, нынешней осенью она смогла вновь победить на выборах в своем округе. В новейших заседаниях совета ей не позволили участвовать даже дистанционно.


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