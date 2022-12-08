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На архангельскую экоактивистку завели уголовное дело о дискредитации армии

фото ЗакС политика На архангельскую экоактивистку завели уголовное дело о дискредитации армии

В Архангельской области возбудили уголовное дело против местной экоактивистки Елены Калинины. Преследование связанно с ее пацифистскими высказываниями в интернете. Как сообщает издание Sota со ссылкой на собственные источники, после двух "административок" дело завели по статье о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Калининой грозит до трех лет заключения.

Утром 8 декабря в ее доме прошел обыск, а ночевать ей придется в изоляторе временного содержания. В пятницу суд должен будет избрать фигурантке дела меру пресечения.

В 2018-2020 годах Калинина активно участвовала в борьбе против строительства мусорного полигона на станции Шиес, закончившейся победой протестующих и отставками глав Поморья и Коми.


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