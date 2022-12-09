Суд взыскал с МВД 1,5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу журналиста Голунова

Городской суд Москвы удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД России и взыскал в его пользу 1,5 млн рублей компенсации морального вреда, известил его адвокат Сергей Бадамшин, послание от которого приводит ТАСС.

Речь идёт о незаконном уголовном преследовании журналиста летом 2019 года, когда полицейские подбросили ему наркотики и обвинили в покушении на сбыт запрещённых веществ.

Дело получило широкий общественный резонанс, благодаря чему с журналиста тогда ещё "Медузы"* через несколько дней сняли все обвинения. Впоследствии задерживавшие Голунова полицейские получили реальные сроки заключения - от пяти до 12 лет колонии общего режима. Позднее, впрочем, суд смягчил приговоры фигурантам дела.

*Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента