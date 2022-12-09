Латвийское МВД внесло в черный список журналиста Коростелева

МВД Латвии внесло в черный список бывшего ведущего телеканала "Дождь"* Алексея Коростелева, сообщило вечером 9 декабря издание Delfi. Соответствующее решение принял глава силового ведомства Кристап Эклонс по предложению латвийской Службы госбезопасности.

В соответствии с принятым решением Коростелеву запрещен въезд в страну. Как отмечается, его нельзя привлечь к ответственности в Латвии, поскольку он не имеет местной визы или вида на жительство, а проживает в Грузии. В течение месяца журналист имеет право обжаловать вынесенное решение в суде.

В начале декабря руководство "Дождя"* уволило Коростелева после начавшегося скандала из-за сказанных им в прямом эфире слов о якобы оказываемой телеканалом помощи российским мобилизованным. Решение об увольнении ведущего спровоцировало уход нескольких других сотрудников. В минувший вторник власти Латвии лишили "Дождь"* лицензии на вещание, в ответ гендиректор телеканала Наталья Синдеева** заявила о намерении получить аналогичную лицензию в другой стране.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

**Минюст внёс Наталью Синдееву в реестр иноагентов

Фото: телеканал Дождь* / YouTube (скриншот)