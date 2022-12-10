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Новости 12:40

В Латвии арестовали мужчину, нелегально подключавшего к домам российские телеканалы

фото ЗакС политика В Латвии арестовали мужчину, нелегально подключавшего к домам российские телеканалы

Суд в Риге отправил под арест мужчину, которого задержали за нелегальную установку российского телевидения, передает портал Delfi. По версии следствия, подследственный устанавливал пакет телеканалов "Триколор" к около ста домохозяйствам.

При задержании латвийские правоохранители нашли у фигуранта дела наркотические вещества.

Отметим, что на прошлой неделе латвийские чиновники отозвали лицензию у российского телеканала "Дождь"*, чья редакция эмигрировала после начала военной спецоперации на Украине из-за невозможности продолжать работу.

*Минюст включил "Дождь" в реестр иноагентов


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