В Латвии арестовали мужчину, нелегально подключавшего к домам российские телеканалы

Суд в Риге отправил под арест мужчину, которого задержали за нелегальную установку российского телевидения, передает портал Delfi. По версии следствия, подследственный устанавливал пакет телеканалов "Триколор" к около ста домохозяйствам.

При задержании латвийские правоохранители нашли у фигуранта дела наркотические вещества.

Отметим, что на прошлой неделе латвийские чиновники отозвали лицензию у российского телеканала "Дождь"*, чья редакция эмигрировала после начала военной спецоперации на Украине из-за невозможности продолжать работу.

*Минюст включил "Дождь" в реестр иноагентов