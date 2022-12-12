Суд в Москве приговорил мундепа Кетеван Хараидзе к 4 годам колонии по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы назначил муниципальному депутату Кетеван Хараидзе 4 года колонии общего режима по делу о мошенничестве по сговору (ч. 4 ст. 159 УК), передаёт SOTA из зала заседаний. Народную избранницу взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, Хараидзе получила штраф в размере 700 тысяч рублей и запрет занимать должности в госорганах в течение двух лет.

Ранее гособвинитель запрашивал для муниципала 6 лет колонии.

Как решил суд, Хараидзе якобы препятствовала вводу в эксплуатацию одного из зданий на своей избирательной территории в Тверском округе и вымогала деньги у застройщика за перемену своей позиции.

После задержания в июне Хараидзе провела месяц в СИЗО, после чего ее перевели под домашний арест. Не имея возможности пользоваться интернетом, нынешней осенью она смогла вновь победить на выборах в своем округе. Однако во всех заседаниях совета ей не позволили участвовать даже дистанционно.

Подсудимая считает своё дело сфальсифицированным.