Горсуд Петербурга отклонил апелляцию на арест художницы Александры Скочиленко

Городской суд Петербурга отклонил апелляцию на арест художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о военной спецоперации (ст. 207.3 УК). В СИЗО ей предстоит пробыть до 10 апреля 2023 года, передаёт SOTAvision.

Заседание не обошлось без курьёза: председательствующая судья не желала заходить в зал, пока в нём находились представители СМИ и близкие художницы. В то же время объявить заседание закрытым могла только она сама лично, а до этих пор зрители имели право сидеть в помещении. На присутствовавших пытались оказать давление приставы. Через какое-то время, впрочем, все покинули зал.

При этом на оглашение решения судья позвала всех желающих. Как итог, апелляцию отклонили.

Напомним, Александра Скочиленко стала первой в Петербурге фигуранткой дела по статье о фейках про российскую армию. Она пребывает в СИЗО с середины апреля. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за пацифистскую акцию: художница подменила ценники в супермаркете на листовки с призывами к миру.