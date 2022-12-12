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Новости 18:52

Горсуд Петербурга отклонил апелляцию на арест художницы Александры Скочиленко

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отклонил апелляцию на арест художницы Александры Скочиленко

Городской суд Петербурга отклонил апелляцию на арест художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о военной спецоперации (ст. 207.3 УК). В СИЗО ей предстоит пробыть до 10 апреля 2023 года, передаёт SOTAvision.

Заседание не обошлось без курьёза: председательствующая судья не желала заходить в зал, пока в нём находились представители СМИ и близкие художницы. В то же время объявить заседание закрытым могла только она сама лично, а до этих пор зрители имели право сидеть в помещении. На присутствовавших пытались оказать давление приставы. Через какое-то время, впрочем, все покинули зал.

При этом на оглашение решения судья позвала всех желающих. Как итог, апелляцию отклонили.

Напомним, Александра Скочиленко стала первой в Петербурге фигуранткой дела по статье о фейках про российскую армию. Она пребывает в СИЗО с середины апреля. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за пацифистскую акцию: художница подменила ценники в супермаркете на листовки с призывами к миру. 


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