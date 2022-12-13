Миграционная служба Латвии ждет от "Дождя"* сведений о дальнейшем пребывании сотрудников в стране

После лишения латвийской лицензии телеканала "Дождь"* оставшимися в балтийской стране журналистами из России заинтересовалась национальная миграционная служба. Как сообщает Rus.LSM, чиновники ожидают от руководства СМИ разъяснений относительно дальнейшего пребывания каждого из тринадцати сотрудников.

"Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз", - произнесла в эфире глава управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Чиновница добавила, что обозначенный ей интерес не означает стремление лишить журналистов виз: ведомству всего лишь важна ясность в поставленном вопросе.

"Как мы слышали, "Дождь"* планирует продолжить выкладывать контент в Youtube, и это тоже в каком-то смысле создание передач", - добавила Розе.

Напомним, что скандал вокруг телеканала возник в начале месяца, когда ведущий Алексей Коростелев упомянул о поддержке своими коллегами российских военнослужащих. Руководство канала вскоре дезавуировало это заявление и даже уволило Коростелева, однако латвийские власти все равно решили аннулировать вещательную лицензию, а Коростелева - включили в черный список.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр иноагентов