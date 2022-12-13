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Новости 13:55

РКН ограничил доступ к сайту журнала L'Officiel

фото ЗакС политика РКН ограничил доступ к сайту журнала L'Officiel

Россияне 13 декабря могли столкнуться с трудностями при посещении сайта модного журнала L'Officiel, сообщает РИА "Новости". Агентству известно, что Роскомнадзор решил заблокировать доступ к ресурсу, усмотрев на нем "фейки" о военной спецоперации на Украине.

Тем временем, телеканал "Дождь"* обратил внимание, что у журнала имеется два сайта. На одном из них вывешено воззвание пацифистского характера в виде так называемой заглушки. Примечательно, что текстовое обращение к общественности видно даже при включенном российском VPN из-за границы.

В свою очередь, второй сайт, на котором выкладываются номера журнала, остается доступен даже внутри России без включенного VPN.

*Минюст внес "Дождь" в реестр иноагентов


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