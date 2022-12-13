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Правозащитнику из Коми изменили обвинение с экстремистской статьи на террористическую

фото ЗакС политика Правозащитнику из Коми изменили обвинение с экстремистской статьи на террористическую

Верховный суд республики Коми утвердил переквалификацию уголовного дела, которое год назад возбудили в отношении местного правозащитника Андрея Ивашева, передает издание Sota.

Теперь вместо статьи о призывах к экстремизму (ч.2 ст.280 УК) его будут судить по более тяжелой статье о призывах к осуществлению террористической деятельности (ст.205.2 УК). Таким образом, максимально возможный срок наказания для Ивашева вырос с пяти до семи лет заключения.

По версии следствия, в высказываниях правозащитника в интернете содержались призывы к публичной расправе над главой республики Владимиром Уйбой. Ивашева также обвиняют в оскорблении судьи. Оба дела объединены в одно производство.


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