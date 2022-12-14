Сооснователю "Диссернета" Заякину* назначили заочный арест

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте для журналиста и ученого Андрея Заякина*, которого преследуют по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК). Как сообщает издание Sota, в случае экстрадиции в Россию подследственного возьмут под стражу на два месяца.

Адвокат фигуранта дела Михаил Бирюков обратил внимание суда на то, что, по его мнению, представитель следствия не смог убедительно доказать факт нахождения его подзащитного за рубежом.

Заякину* инкриминируют перевод одной тысячи рублей одной из структур Алексея Навального. После задержания ему назначили запрет определенных действий, который действовал до 8 октября. По истечении предварительной меры ученого объявили в розыск. В середине ноября 41-летнего сооснователя "Диссернета" включили в реестр экстремистов и террористов и признали иностранным агентом.

*Минюст внес Андрея Заякина в реестр иноагентов

фото: фото: BILD на русском / YouTube (скриншот)