Депутаты МГД обратились к силовикам из-за условий содержания в колонии экс-мундепа Горинова

Оппозиционные депутаты Мосгордумы направили официальное обращение к и.о. прокурора Владимирской области и главе управления ФСИН по региону в связи с проблемами, которые испытывает в заключении бывший муниципальный депутат Алексей Горинов. Осужденный по делу о фейках про армию, на неделе он пожаловался на неоказание ему медицинской помощи в ИК-2 Владимирской области. Обращение, скан которого опубликовало издание Sota, подписали "яблочники" Сергей Митрохин, Максим Круглов и Дарья Беседина, коммунисты Елена Шувалова и Евгений Ступин, а также справедливоросс Михаил Тимонов.

В документе парламентарии требуют от начальников силовых ведомств незамедлительно предоставить болеющему 61-летнему заключенному лечение и поддерживать в его камере приемлемую температуру воздуха.

Накануне стало известно, что страдающий от жара и кашля Горинов безуспешно добивается оказания медицинской помощи пятые сутки подряд. В созданных ему условиях заключенный также не может нормально спать.

Напомним, что приговор экс-депутату Красносельского округа Москвы стал первым, вынесенным в России по статье 207.3 УК. За пацифистскую речь Горинов получил семь лет колонии. Впоследствии срок снизили на один месяц.

фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"