На Марсовом поле прошла акция в поддержку Ильи Яшина*

Двое петербуржцев встали утром 16 декабря на Марсовом поле в пикеты в знак солидарности с оппозиционером Ильей Яшиным*, на прошлой неделе получившим 8,5 лет колонии, передает издание Sota. Один плакат был персонально посвящен политику, а другой представлял собой распространенный пацифистский слоган.

Пикетчик и пикетчица завершили акцию у Вечного огня и не были задержаны полицейскими.

Напомним, что Яшина* признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) из-за видеоролика о событиях в Буче и Ирпене. Прокуратура запрашивала для него девять заключения. Подробнее о деле против бывшего московского мундепа и о его политической биографии читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес Илью Яшина в реестр иноагентов