Критикующему спецоперацию Валерию Меладзе снова отменили концерт

В Архангельске отменили концерт Валерия Меладзе, на что обратило внимание издание Sota. Выступление должно было состояться в марте. Приведенное организаторами обоснование лишено какой-либо конкретики.

"В связи со сложившейся в стране ситуацией концерт отменяется. <...> В нынешних реалиях данное мероприятие состояться не сможет, поэтому организаторами было принято решение о его полной отмене", - сказано на странице мероприятия "ВКонтакте".

Архангельский концерт Меладзе откладывался уже два раза. В прошлый раз в сообщении о переносе использовалась формулировка "все всё понимают". В день начала спецоперации на Украине (24 февраля) певец позволил себе ее раскритиковать.

Отметим, что с весны и лета нынешнего концерты систематически отменяют у многих исполнителей и групп, как минимум не поддержавших военную спецоперацию. В их числе — "Аквариум", ДДТ, "Сплин", "Кровосток", Little Big, Anacondaz, Вася Обломов. После своих пацифистских выступлений Андрей Макаревич* и Иван Алексеев (Noice MC)**, в свою очередь, даже получили статус иноагента.

*Минюст внес Андрея Макаревича в реестр иноагентов

**Минюст внес Ивана Алексеева в реестр иноагентов

фото: Meladze Music / YouTube (скриншот)