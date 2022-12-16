ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:13

Критикующему спецоперацию Валерию Меладзе снова отменили концерт

фото ЗакС политика Критикующему спецоперацию Валерию Меладзе снова отменили концерт

В Архангельске отменили концерт Валерия Меладзе, на что обратило внимание издание Sota. Выступление должно было состояться в марте. Приведенное организаторами обоснование лишено какой-либо конкретики.

"В связи со сложившейся в стране ситуацией концерт отменяется. <...> В нынешних реалиях данное мероприятие состояться не сможет, поэтому организаторами было принято решение о его полной отмене", - сказано на странице мероприятия "ВКонтакте".

Архангельский концерт Меладзе откладывался уже два раза. В прошлый раз в сообщении о переносе использовалась формулировка "все всё понимают". В день начала спецоперации на Украине (24 февраля) певец позволил себе ее раскритиковать. 

Отметим, что с весны и лета нынешнего концерты систематически отменяют у многих исполнителей и групп, как минимум не поддержавших военную спецоперацию. В их числе — "Аквариум", ДДТ, "Сплин", "Кровосток", Little Big, Anacondaz, Вася Обломов. После своих пацифистских выступлений Андрей Макаревич* и Иван Алексеев (Noice MC)**, в свою очередь, даже получили статус иноагента. 

*Минюст внес Андрея Макаревича в реестр иноагентов

**Минюст внес Ивана Алексеева в реестр иноагентов

фото: Meladze Music / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама