Телеканал "Дождь"* останется без студии в Латвии

Латвийский телеканал TV3 расторгнет договор аренды, по которому телеканал "Дождь"* снимал студию для проведения трансляции, сообщил местный портал Delfi 16 декабря. Эту информацию изданию подтвердил представитель TV3 Карлис Позняков.

Представитель канала заявил, что изначально TV3 полагал важным дать возможность продолжать работу независимым российским СМИ и потому сдал в аренду "Дождю"* часть помещений в здании. Позняков отдельно отметил, что российский телеканал получил тогда лицензию и необходимые разрешения для работы в Латвии.

Теперь же, после отзыва у "Дождя"* лицензии, TV3 не видит возможности "дальнейшего предоставления помещения для носителя". "Договор аренд будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе", — резюмировал Позняков.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил телеканал "Дождь"* лицензии на вещание в начале декабря на волне поднявшегося скандала из-за слов ведущего Алексея Коростелева о поддержке российских военнослужащих. Неделю назад латвийское МВД внесло проживающего в Грузии Коростелева в черный список. Позже миграционная служба потребовала от руководства телеканала сведений о дальнейшем пребывании оставшихся сотрудников в Латвии.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

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