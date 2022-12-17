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Новости 17:12

В Архангельске и Мурманске с административных зданий убрали Z-подсветку

фото ЗакС политика В Архангельске и Мурманске с административных зданий убрали Z-подсветку

В двух областных центрах Северо-Запада за минувшие сутки поменялась новогодняя подсветка на административных зданиях. О метаморфозах, произошедших со зданием администрации Архангельска, сигнализировало местное издание 29.ru: подсветка вместо литеры Z превратилась в изображение новогодней елки.

Похожие трансформации наблюдались и в Мурманске, на что обратило внимание издание Sota. Здание Ледового дворца, в котором базируется министерство спорта, перестало освещаться Z-символикой: ей на смену пришел некий абстрактный новогодний рисунок с поздравительной надписью.

Примечательно, что накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался от идеи разукрасить здание городской администрации символами Z и V. Идею продвигали сторонники военной спецоперации, создавшие специальную петицию.


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