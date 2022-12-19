DW: Служба безопасности в Катаре не дала Pussy Riot провести протестную акцию на футбольном поле

Сотрудники службы безопасности футбольного стадиона в Катаре задержали участников Pussy Riot Петра Верзилова, Веронику Никульшину и ещё как минимум одну активистку, информирует Deutsche Welle, ссылаясь на организацию Cinema for Peace.

По предварительным данным, участники панк-объединения намеревались выбежать на футбольное поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу в Дохе. Таким образом акционисты собирались выступить против военной спецоперации, в поддержку политика Алексея Навального и против подавления прав женщин в Иране.

Участникам Pussy Riot ранее удалось провести протестную акцию в Катаре в ходе матча между США и Ираном: тогда активисты привлекали к себе внимание на трибунах футболками с принтом "Woman Life Freedom" ("Женщина Жизнь Свобода").

Напомним также, в 2018 году во время финального матча Чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" участники Pussy Riot провели акцию "Милиционер вступает в игру". Четверо членов объединения, облачившись в костюмы полицейских, выбежали на поле. Они объявили, что целью данного манифеста было привлечение внимания к репрессиям в России - в частности, задержаниям на митингах и уголовным делам за репосты. По решению Хамовнического суда Москве все выбегавшие на поле получили 15 суток ареста.