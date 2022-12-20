Анастасии Шевченко заочно заменили условный срок на реальный

Суд в Ростове-на-Дону заменил политической активистке Анастасии Шевченко условный трехлетний срок на реальный в рамках дела о сотрудничестве с "нежелательной организацией" (ст. 284.1 УК). Об этом сообщает издание Sota. После начала военной спецоперации бывшая представительница "Открытой России"* уехала из России.

С сентября она находилась в федеральном розыске. Как сказано в последнем решении суда, ей полагается провести три года в колонии общего режима "в связи с неисполнением возложенных обязанностей".

Дело Шевченко стало прецедентным для российского правосудия: раньше граждан не преследовали в уголовном порядке за сотрудничество со структурами, признанными "нежелательными". Во время следствия у активистки умерла дочь, с которой ей не позволили проститься.