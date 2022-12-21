Верховный суд признал законным приговор Александру Шестуну

В Верховном суде 21 декабря состоялось повторное рассмотрение дела бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, продиктованное решением ЕСПЧ. Как сообщает издание Sota, приговор в виде 15,5 года лишения свободы по экономическому делу оставили без изменений.

В соответствии с позицией ЕСПЧ защитники Шестуна указывали на несоразмерность сурового приговора и преступления небольшой тяжести. Не меньший протест представителей политика вызвало и его содержание под стражей, продлившееся целых 2,5 года. Кроме того, на заседании утверждалось, что преследование бывшего государственного деятеля имеет политический характер.

Ранее ЕСПЧ также постановил, что российские власти искусственно затягивали рассмотрение жалоб Шестуна. Присужденная ему компенсация ушла на погашение штрафа, ставшего частью приговора. Бывшего главу района судили за махинации с земельными участками, впоследствии обвинение утяжелилось статьей об оскорблении судьи.