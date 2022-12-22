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Новости 11:24

Кочегар из Вологды получил три года заключения по делу о "фейках" про армию

фото ЗакС политика Кочегар из Вологды получил три года заключения по делу о "фейках" про армию

Вологодский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы 61-летнего Владимира Румянцева, которого признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), сообщает издание Sota. Государственное обвинение запрашивало для него шестилетний срок. Приговор будет обжаловаться.

Румянцеву вменили в вину пацифистские посты в социальных сетях, а также распространение сведений о военной спецоперации, не совпадающих со сведениями Минобороны, через радиоточку.

"Действия Румянцева оказали негативное воздействие: вызвали чувство тревоги и незащищенности", - сказано в тексте решения суда.

Подсудимого, до уголовного преследования работавшего кочегаром, задержали в июле и поместили под арест. Российское правозащитное сообщество считает пожилого мужчину политзаключенным.


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