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Новости 13:28

С начала СВО в России возбудили 180 уголовных дел о "фейках" про армию

фото ЗакС политика С начала СВО в России возбудили 180 уголовных дел о "фейках" про армию

Генпрокуратура инициировала 180 уголовных дел, возбужденных по статье 207.3 УК (фейки о Вооруженных силах) с момента появления этой статьи (5 марта). Данные ведомства, актуальные на 1 декабря, привел в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Из 180 производств часть представляет собой дополнительные эпизоды, в связи с чем фигурантами дел к декабрю стали только 146 человек. 

Лидирует по числу возбужденных дел Москва (41), Петербург с 10 производствами занимает второе место по стране. По факту высказываний, осуществленных из-за рубежа, расследуют 21 дело.

Накануне стало известно, что за тот же период отечественные суды приняли к рассмотрению более 5,5 тысячи дел по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).


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