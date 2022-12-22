Суд отказался лишать политика Юлию Галямину* статуса иноагента

Суд в Москве отказался снимать статус иностранного агента с политика Юлии Галяминой*, информирует SOTA. В соответствующий реестр Министерства юстиции РФ общественную деятельницу включили в начале сентября.

Минюст полагает источником заграничного финансирования Галяминой* "Фонд имени Генриха Бёлля"**, сообщила в ходе заседания суда представитель ведомства. Политик в свою очередь заявила, что не помнит, получала ли когда-нибудь средства из-за границы.

Министерство приняло решение внести Галямину* в перечень иноагентов, основываясь на справках из Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

В декабре 2020 года суд признал Галямину* виновной в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций (ст. 212.1 УК РФ, также известная как "дадинская") и назначил ей два года условно. Срок истекает 23 января 2023 года.

*Минюст РФ внёс Юлию Галямину в реестр иностранных агентов

**Генпрокуратура внесла организацию Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля") (Германия) в реестр нежелательных организаций

Фото: Юлия Галямина* / "ВКонтакте"