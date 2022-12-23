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Новости 11:44

Суд в Москве оштрафовал руководство "Сахаровского центра"* на 5 млн рублей по иноагентской статье

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал руководство "Сахаровского центра"* на 5 млн рублей по иноагентской статье

Таганский суд Москвы назначил руководству "Сахаровского центра"* штрафов на сумму 5 млн рублей из-за отсутствия маркировки иноагентов в публикуемых материалах, информирует SOTA.

В общей сложности суд изучил 10 административных протоколов. По каждому был наложен штраф в полмиллиона рублей — это максимально возможная санкция по вменяемой центру статье. Представители организации на заседание суда не пришли.

"Сахаровский центр"* занимается организацией мероприятий в поддержку политзаключённых, устраивает лектории, дискуссии и выставки на правозащитную тематику. Своей целью организация называет сохранение и развитие наследия академика Андрея Сахарова.

*"Сахаровский центр" внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов


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