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Новости 17:25

Белоусов: 2023 году будет "достаточно жестким" для России с точки зрения финансов

фото ЗакС политика Белоусов: 2023 году будет "достаточно жестким" для России с точки зрения финансов

Следующий год окажется довольно жестким для России с точки зрения финансов, высказал мнение 27 декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Для нас следующий год с точки зрения финансов достаточно жесткий. То есть мы сейчас полагаем дефицитный бюджет на следующий год, понимаем объемы заимствований", — приводит слова чиновника ТАСС.

Белоусов указал, что предполагаемые меры были согласованы с Центробанком и согласованная финансовая рамка "существует в достаточно жестком формате".

Важнейшей сферой чиновник назвал транспортные коридоры и поддержку экспорта. "Хочу сказать — у нас в этом плане на следующий год ситуация более-менее понятна", — добавил он.

Сегодня же зампред Центробанка Алексей Заботкин высказал мнение о том, что уровня 2021 года российская экономика достигнет только в 2025 году.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"


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