Полиция поймала активистов, вышедших на Марсово поле с пикетами в поддержку Яшина*

В Петербурге силовики нашли и доставили в отдел полиции двух активистов, которые вышли 16 декабря с пикетами в поддержку оппозиционного политика Ильи Яшина* на Марсово поле, передаёт SOTA.

Акцию провели Сергей Нежурин и Мариам Ихтиар. По словам Нежурина, полицейские устроили засаду у его дома и сначала схватили у подъезда девушку, после чего потребовали, чтобы он сам вышел из дома.

Молодых людей в итоге доставили в ОП № 78, где заставили разблокировать мобильные телефоны и изучили содержимое соцсетей.

Впоследствии Нежурин получил штраф по "антиковидной" статье (ст. 8.6.1 КоАП), а Ихтиар ещё предстоит суд по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

После пикетов, прошедших в середине декабря, молодых людей не задержали.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов