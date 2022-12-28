Из-за пацифистских постов в соцсетях доцент ВШЭ лишился работы

Руководство Высшей школы экономики прекратило трудовые отношения с доцентом Школы культурологии ВШЭ Ильей Иничевым. Об этом сообщает издание DOXA со ссылкой на его студенток, утверждающих, что ученый стал жертвой доноса.

Поводом для увольнения стали посты пацифистского содержания, которые Иничев регулярно публиковал на своей странице в социальной сети. В приказе о злободневных публикациях преподавателя говорится как об "аморальном поступке, несовместимым с продолжением работы". С сайта вуза также исчезла страница Иничева.

Накануне филолог и политик Юлия Галямина* сообщила, что с ней прекратила сотрудничество Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В вузе объяснили произошедшее имеющимся у нее статусом иноагента, который с 1 декабря лишает россиян права преподавать и общаться с несовершеннолетней аудиторией.

*Минюст внес Юлию Галямину в единый реестр иноагентов