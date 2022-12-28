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Новости 14:49

Архангельской студентке из-за пацифистских публикаций назначили запрет определенных действий

фото ЗакС политика Архангельской студентке из-за пацифистских публикаций назначили запрет определенных действий

Приморский районный суд Архангельской области назначил запрет определенных действий 19-летней студентке Олесе Кривцовой, которую преследуют по уголовным статьям о фейках про армию (ст. 207.3 УК) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), передает издание Sota. Дело возбудили из-за двух публикаций в социальных сетях, посвященных событиям в зоне военной спецоперации. Кривцовой теперь нельзя пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Гособвинение, среди прочего утверждавшее, что подследственная угрожала свидетелям по делу, запрашивало для нее заключение под стражу. К делу приложили негативную характеристику по месту учебы Кривцовой. Ее автором стал директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ.

На заседании по избрании предварительной меры студентка заверила суд, что не собирается скрываться от следствия.


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