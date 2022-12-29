СК попросил арестовать Верзилова* в рамках дела о двойном гражданстве

Для активиста и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова*, проходящего по делу о двойном гражданстве (330.2 УК), попросили выбрать меру пресечения в виде взятия под стражу. О ходатайстве Следственного комитета в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Дело возбудили еще летом 2020 года из-за того, что акционист не уведомил российские органы о наличии канадского гражданства. Статья 330.2 УК относится к категории небольшой тяжести, арестовывают по ней только в крайних случаях. СК объясняет просьбу о предварительном заключении тем, что эта мера пресечения облегчит выдачу фигуранта, если его задержат в дружественной стране.

По сведениям СК, сейчас Верзилов* находится в Ватикане.

*Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов