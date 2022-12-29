ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:11

В Москве дали 15 суток ареста политику Михаилу Лобанову

фото ЗакС политика В Москве дали 15 суток ареста политику Михаилу Лобанову

Никулинский суд Москвы отправил на 15 суток в спецприемник основателя оппозиционной платформы "Выдвижение" Михаила Лобанова, обвиненного в неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП), передает издание Sota. Дело возбудили из-за конфликта, возникшего между ним и правоохранителями в ходе утреннего обыска.

Следственные действия в доме у Лобанова велись в рамках дела о фейках про армию, возбужденного против политэмигранта Ильи Пономарева*. По версии следствия, он администрировал один из Telegram-каналов бывшего депутата Госдумы и теперь проходит как свидетель по делу. 

Получивший "сутки" Лобанов отрицает факт своего сопротивления полиции и, более того, утверждает что был избит ее сотрудниками у себя дома.

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама