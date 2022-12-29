В Москве дали 15 суток ареста политику Михаилу Лобанову

Никулинский суд Москвы отправил на 15 суток в спецприемник основателя оппозиционной платформы "Выдвижение" Михаила Лобанова, обвиненного в неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП), передает издание Sota. Дело возбудили из-за конфликта, возникшего между ним и правоохранителями в ходе утреннего обыска.

Следственные действия в доме у Лобанова велись в рамках дела о фейках про армию, возбужденного против политэмигранта Ильи Пономарева*. По версии следствия, он администрировал один из Telegram-каналов бывшего депутата Госдумы и теперь проходит как свидетель по делу.

Получивший "сутки" Лобанов отрицает факт своего сопротивления полиции и, более того, утверждает что был избит ее сотрудниками у себя дома.

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иноагентов