"Новый год проведёт в спецвагоне для заключённых": Пивоварова этапировали из СИЗО

Экс-директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров был этапирован из исправительной колонии № 2 Краснодарского края в Волгоград, поделилась в разговоре с "ОВД-Инфо"** сообщила глава штаба политика Татьяна Усманова.

"Новый год он проведёт в специальном вагоне для заключённых. Подарок от властей к празднику", — рассказали в Telegram-поддержку политика.

Напомним, в середине июля 2022 года Ленинский райсуд Краснодара признал Пивоварова виновным в осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ) и приговорил к четырём годам лишения свободы. В конце ноября Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иностранных агентов