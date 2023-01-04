Латвия не намерена возвращать лицензию телеканалу "Дождь"*

Телеканал "Дождь"* нарушил латвийское законодательство и потому любые разговоры о возвращении ему лицензии на вещание лишены смысла, заявил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш. При этом чиновник сослался на доминирование русского языка в местных СМИ и добавил, что не видит необходимости усиливать подобную тенденцию.

"Никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал "Дождь"* серьезно нарушил закон. Решение сейчас в силе", — приводит высказывание Аболиньша РИА "Новости". По его словам, ждать изменений в подходе латвийских властей не следует.

"Мы не видим никаких причин для поддержки абсолютного доминирования русского языка", — указал Абольниш. По его словам, сейчас в стране насчитывается 252 СМИ, из которых "127 доступны также на русском языке, на латышском языке доступны только 42". Чиновник заявил, что русский язык "абсолютно тотально доминирует" в информационном пространстве, причем такая картина наблюдается уже после закрытия 121 средства массовой информации, заподозренного в связях с Россией.

"Дождь"* лишился лицензии в Латвии после скандала, поднявшегося в начале декабря из-за слов ведущего Алексея Коростелева о поддержке российских военнослужащих.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр иноагентов

Фото: unsplash